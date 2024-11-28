Love on the Run ke साथ एंजॉय करें ये 9 सीरीज, Jio cinema पर हो रही हैं स्ट्रीम
Bollywood Staff
| Nov 28, 2024
शांतनु महेश्वरी का शो 'लव ऑन द रन' ओटीटी प्लेटफॉर्म jio cinema पर ट्रेंड कर रहा है.
आशा नेगी का पॉपुलर शो 'हनीमून फोटोग्राफर' को ऑडियंस ने खूब पसंद किया है.
ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम मोहसिन खान jio cinema पर सीरीज 'जब मिला तू' में नजर आए थे.
सीरीज 'शेखर होम' में एक्टर के के मेनन ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी.
बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने एक बार फिर से सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' में अपनी धांसू परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया था.
रितेश देशमुख की सीरीज 'पिल' को भी लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म jio cinema पर खूब एंजॉय किया था.
सीरीज 'कोड एम' में आप जीनेफर विंगेट की जबरदस्त परफॉमेंस को एंजॉय कर सकते हैं.
एक्टर विजय वर्मा की वेब सीरीज 'कालकूट' को लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है.
पॉपुलर थ्रिलर सीरीज 'असुर' को भी आप ओटीटी प्लेटफॉर्म jio cinema पर देख सकते सकते हैं.
Jio cinema के शो 'गहराइयां' में एक्ट्रेस संजीदा शेख ने अपनी कमाल की एक्टिंग से सबको चौंका दिया था.
