OTT Releases This Week: अगस्त के सेकंड वीक में आएंगी ये सीरीज-मूवीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 11, 2024

'मनोरथंगल' जी5 15 अगस्त को स्ट्रीम होने वाली है।

'शेखर होम' 14 अगस्त को जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगी।

'बैड मंकी' 14 अगस्त एप्पल टीवी प्लस पर आएगी।

'द यूनियन' 16 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आएगी।

प्राइम वीडियो पर 15 अगस्त को 'जैकपॉट' पर रिलीज होने वाली है।

'लव नेक्स्ट डोर' नेटफ्लिक्स पर 17 अगस्त को रिलीज होगी।

नेटफ्लिक्स पर 'वर्स्ट एक्स एवर' 14 अगस्त को आने वाली है।

