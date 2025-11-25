टूट गई जय-वीरू की दोस्ती, 'शोले' की लेजेंडरी स्टारकास्ट से कई हुए दुनिया से रुखसत
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 25, 2025
हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से 'शोले' एक बार फिर से पर्दे पर री-रिलीज की तैयारी में है.
Source:
Bollywoodlife.com
'शोले' को जो बात आइकॉनिक बनाती है, वो हैं उसके किरदार. मगर अफसोस फिल्म के चार मेन किरदारों में से तीन अब दुनिया में नहीं रहे.
Source:
Bollywoodlife.com
'शोले' के ठाकुर यानी संजीव कुमार अब इस दुनिया में नहीं है. एक्टर का निधन 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'शोले' के गब्बर यानी एक्टर अमदज खान ने 27 जुलाई 1992 को 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं वीरू यानी धर्मेंद्र भी 24 नवंबर 2025 को दुनिया को अलविदा कह गए.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन ये सभी दिग्गज कलाकार दर्शकों और फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
12 दिसंबर 2025 को 'शोले' एक बार फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 28 की हुईं माहिरा शर्मा साड़ी पहनकर ढाती हैं कहर, फैंस हो जाते हैं लट्टू
अगली वेब स्टोरी देखें.