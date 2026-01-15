सिद्धार्थ मल्होत्रा की इन मूवीज ने OTT पर मचाया धमाल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 15, 2026

फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' साल 2012 में आई थी. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जियो हॉटस्टार पर फिल्म 'एक विलेन' एंजॉय कर सकते हैं. ये साल 2014 रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'मरजावां' को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'शेरशाह' प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. ये साल 2021 में आई थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'मिशन मजनू' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. ये साल 2023 में रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

प्राइम वीडियो पर फिल्म 'योद्धा' को देखा जा सकता है. ये साल 2023 में रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

साल 2025 में आई फिल्म 'परम सुंदरी' को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: कॉलेज पार्टी में पहनें तृप्ति डिमरी की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस, खूबसूरती देख दीवाने हो जाएंगे क्लासमेट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.