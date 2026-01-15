सिद्धार्थ मल्होत्रा की इन मूवीज ने OTT पर मचाया धमाल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 15, 2026
फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' साल 2012 में आई थी. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
जियो हॉटस्टार पर फिल्म 'एक विलेन' एंजॉय कर सकते हैं. ये साल 2014 रिलीज हुई थी.
साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'मरजावां' को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
फिल्म 'शेरशाह' प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. ये साल 2021 में आई थी.
फिल्म 'मिशन मजनू' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. ये साल 2023 में रिलीज हुई थी.
प्राइम वीडियो पर फिल्म 'योद्धा' को देखा जा सकता है. ये साल 2023 में रिलीज हुई थी.
साल 2025 में आई फिल्म 'परम सुंदरी' को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
