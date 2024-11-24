OTT Release This Week: नवंबर के लास्ट वीक में धमाल मचाएंगी ये सीरीज और मूवीज
Shashikant Mishra
| Nov 24, 2024
'डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा' जी5 पर 29 नवंबर को रिलीज होगी.
'मुक्कदर का सिकंदर' 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी.
'पैराशूट' 29 नवंबर को हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
'ब्लडी बेगर' 29 नवंबर को प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी.
'आवर लिटिल' सीक्रेट नेटफ्लिक्स पर 27 नवंबर से स्ट्रीम होगी.
'द ट्रंक' नेटफ्लिक्स पर 29 नवंबर को दस्तक देने वाली है.
'द मैडनेस' नेटफ्लिक्स पर 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
