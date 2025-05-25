Sikandar OTT Release: जानें कब-कहां देख सकेंगे सलमान की फिल्म
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 25, 2025
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' ने भारत में सिर्फ 103.45 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'सिकंदर' में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'सिकंदर' अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है और इसकी डेट सामने आ गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 25 मई से स्ट्रीम हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट आउट होते ही फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: यूनिक जूड़ा, मांग में टीका और... भोजपुरी क्वीन ने दिखाई कातिल अदाएं, खुली रह गई फैंस की आंखें
अगली वेब स्टोरी देखें.