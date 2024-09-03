जी 5 की इन भोजपुरी फिल्मों का एक्शन हलक में अटका देगा पानी
Kavita
| Sep 03, 2024
बालम जी आई लव यू एक्शन फिल्म है। फिल्म में रोमांस का तड़का लगा है।
बॉर्डर निरहुआ और आम्राली दुबे की फिल्म है, जिसमें एक्शन होना लाजमी है।
चैलेंज पवन सिंह की धांसू फिल्म है।
खेसारी लाल यादव की फिल्म दंबग सरकार में खूब खून-खराबा हुआ है।
घूंघट में घोटाला निरहुआ की फिल्म है, जिसमें भयंकर एक्शन सीन्स हैं।
जय शंभु में प्रदीप पांडे चिंटू का ताबड़तोड़ एक्शन देखकर आपको मजा आ जाएगा।
सिपाही भी निरहुआ की फिल्म है। ये फिल्म आपको देखकर मजा आएगा।
पवन सिंह की फिल्म जिद्दी आशिक देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
धड़कन के एक्शन सीन्स देखने में भी आपको मजा आएगा।
