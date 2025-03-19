Zee 5 पर देखें सस्पेंस थ्रिलर से लबरेज ये फिल्में, खतरनाक स्टोरी उड़ा देंगे होश
Shreya Pandey
| Mar 19, 2025
अगर आप ओटीटी प्लेटफार्म जी5 पर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखना चाहते हैं तो इन्हें देख सकते हैं.
‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ में मनोज बाजपेई ने शानदार एक्टिंग की है. इसमें ढोंगी बाबा की काली करतूत को दिखाया गया है.
‘चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट’ भी बहुत शानदार फिल्म है. इसे भी आप देख सकते हैं.
सस्पेंस से लबरेज ‘सिया’ फिल्म भी बहुत शानदार है. इसमें कूट कूटकर सस्पेंस और थ्रिलर भरा है.
‘गुनहगार’ फिल्म भी बहुत शानदार है. इसे भी आप जी5 पर देख सकते हैं.
‘यू टर्न’ में भी खूब सस्पेंस है. सस्पेंस थ्रिलर के शौकीनों के लिए यह बेहद खास है.
‘ब्लर’ फिल्म में तापसी पन्नू ने शानदार एक्टिंग की है. इसे भी आप देख सकते हैं.
