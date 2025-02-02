Sony Liv पर साउथ की इन थ्रिलर फिल्मों को देख उड़ जाएगी रातों की नींद, देखें हिंदी डब वर्जन
Pratibha Gaur
| Feb 02, 2025
आप सोनी लिव पर 'अंताक्षरी' फिल्म का हिंदी डब वर्जन देख सकते हैं.
'ब्लफ मास्टर' को देखकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी.
'चुरुल' मूवी का सस्पेंस आपके होश उड़ाकर रख देगा.
आप सोनी लिव पर 'ईशो' फिल्म जरूर देखें, आपको इसका हिंदी डब वर्जन मिल जाएगा.
आप साई पल्लवी की 'गार्गी' फिल्म भी सोनी लिव पर देख सकते हैं.
राम पोथिनेनी की 'इस्मार्ट शंकर' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
'थलावन' फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको सोनी लिव पर मिल जाएगा.
अमिताभ बच्चन की फिल्म 'वजीर' को भी आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
