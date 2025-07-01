Sony Liv पर जरूर देखें धोखे और सस्पेंस से भरी ये 9 थ्रिलर फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 01, 2025
अंताक्षरी, इस फिल्म में खूब सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा.
ब्लफ मास्टर, इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको सोनी लिव पर मिल जाएगा.
चुरुल मूवी देखकर आपका दिल खौफ से भर जाएगा.
ईशो, यह मूवी सोनी लिव पर हिंदी में अवेलेबल है.
गार्गी का हिंदी डब वर्जन भी सोनी लिव पर अवेलेबल है.
इस्मार्ट शंकर, राम पोथिनेनी की यह फिल्म भी सोनी लिव पर हिंदी में अवेलेबल है.
थलावन, साउथ की इस मूवी का हिंदी वर्जन भी आपको सोनी लिव पर मिल जाएगा.
थांबी, सोनी लिव पर मौजूद इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें.
वजीर, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं. इस फिल्म को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.
