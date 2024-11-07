Sony Liv Thriller: दिमाग में उलझन पैदा कर देंगी ये थ्रिलर फिल्में
क्राइम से भरपूर 'थालावन' फिल्म आपकी खोपड़ी हिलाकर रख देगी.
'अंताक्षरी' फिल्म में भी आपको जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा.
'चुरुलि' फिल्म का खौफनाक मंजर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
साई पल्लवी की 'गार्गी' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है.
अमिताभ बच्चन की 'वजीर' फिल्म में भी जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा.
'ब्लफ मास्टर' का सस्पेंस देख आपका दिमाग हिल जाएगा.
इस लिस्ट में 'थांबी' फिल्म का नाम भी शामिल है.
'ईशो' फिल्म भी क्राइम और सस्पेंस से भरी हुई है.
राम पोथिनेनी की फिल्म 'इस्मार्ट शंकर' में भी आपको जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा.
