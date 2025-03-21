ओटीटी पर मौजूद साउथ की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्में, शानदार स्टोरी देख आ जाएगा मजा
Shreya Pandey
| Mar 21, 2025
'पुष्पा: द राइज' अल्लू अर्जुन की बेहद शानदार फिल्म है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'बाहुबली' फिल्म के दो पार्ट्स आ चुके हैं. दोनों ही फिल्म सुपरहिट रहीं हैं. इन्हें आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'केजीएफ' यश की ब्लॉकबस्टर मूवी है. इसकी कहानी भी जबरदस्त है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'आरआरआर' फिल्म को भारत के अलावी विदेशों के लोगों ने भी देखा था. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'ब्रम्हयुगम' एक हॉरर और थ्रिलर फिल्म है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं. यह ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है.
'जेलर' फिल्म में रजनीकांत ने लीड रोल निभाया था. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'मगधीरा' फिल्म में राम चरण और काजल अग्रवाल ने मुख्य भूमिका निभाया है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
