Sony Liv पर मिलेगा साउथ की इन फिल्मों का हिंदी डब वर्जन, देखें लिस्ट
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 27, 2025
साउथ की फिल्म 'अंताक्षरी' को सोनी लिव पर हिंदी डब्ड वर्जन में देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ की फिल्म 'ब्लफ मास्टर' का हिंदी वर्जन भी सोनी लिव पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ की फिल्म 'ईशो' को भी आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
गार्गी का हिंदी डब वर्जन भी सोनी लिव पर अवेलेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
राम पोथिनेनी की 'इस्मार्ट शंकर' को भी आप सोनी लिव पर हिंदी में देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
थलावन, साउथ की इस मूवी का हिंदी वर्जन भी आपको सोनी लिव पर मिल जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
'थांबी' इस मूवी का हिंदी डब वर्जन भी सोनी लिव पर उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन की 'वजीर' मूवी को भी आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 2 बेटियों की डिलीवरी के बाद परफेक्ट शेप में कैसे लौटीं देबीना बनर्जी? शेयर किया सीक्रेट
अगली वेब स्टोरी देखें.