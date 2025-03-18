साउथ से लेकर बॉलीवुड तक, रकुल प्रीत की ये फिल्में हैं बेहद शानदार, ओटीटी पर देखें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 18, 2025
‘अटैक’ फिल्म में रकुल प्रीत ने जॉन अब्रॉहम के साथ काम किया है. इसे आप Zee 5 पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘रनवे 34’ भी बहुत शानदार मूवी है. इसे आप अमेजान प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘कठपुतली’ फिल्म में एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार के साथ काम किया है. इसे आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘डॉक्टर जी’ फिल्म में कॉमेडी के साथ समाज के एक मुद्दे को दिखाया गया है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘थैंक गॉड’ फिल्म में रकुल प्रीत ने अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्क्रीन शेयर किया है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘स्पाइडर’ फिल्म साल 2017 में आई थी. इसमें रकुल प्रीत के साथ महेश बाबू नजर हैं. इसे आप Zee 5 पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘ध्रुव’ फिल्म में रामचरण और राकुल ने शानदार एक्टिंग की है. इसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भोजपुरी की इन एक्ट्रेसेस ने वेब सीरीज में किया काम, बोल्ड अदाओं से...
अगली वेब स्टोरी देखें.