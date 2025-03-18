साउथ से लेकर बॉलीवुड तक, रकुल प्रीत की ये फिल्में हैं बेहद शानदार, ओटीटी पर देखें

‘थैंक गॉड’ फिल्म में रकुल प्रीत ने अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्क्रीन शेयर किया है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. Source: Bollywoodlife.com