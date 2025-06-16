'स्पेशल ऑप्स 2' की रिलीज डेट आउट, जानें कब और कहां देख सकेंगे वेब सीरीज

केके मेनन की वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' को काफी पंसद किया गया था. ये साल 2020 में रिलीज हुई थी. अब 'स्पेशल ऑप्स 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. Source: Bollywoodlife.com