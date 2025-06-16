'स्पेशल ऑप्स 2' की रिलीज डेट आउट, जानें कब और कहां देख सकेंगे वेब सीरीज
Shashikant Mishra
| Jun 16, 2025
केके मेनन की वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' को काफी पंसद किया गया था. ये साल 2020 में रिलीज हुई थी. अब 'स्पेशल ऑप्स 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स 2' का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है. ट्रेलर में जबरदस्त थ्रिल देखने को मिल रहा है. लोग इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.
'स्पेशल ऑप्स 2' के ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक साइंटिस्ट का किडनैप हो जाता है. साइंटिस्ट को छुड़ाने की जिम्मेदारी हिम्मत सिंह यानी केके मेनन को मिलती है.
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' में आतंकवाद से मुकाबला करने के बाद हिम्मत सिंह अब साइबर अटैकर्स से देश को बचाने के लिए मिशन पर जाएंगे.
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स 2' के ट्रेलर के साथ ही रिलीज डेट भी सामने आ गई है. ये वेब सीरीज जियो हॉटस्टार पर 11 जुलाई से स्ट्रीम की जा सकेगी.
नीरज पांडे और शिवम नायर के डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स 2' में एक से बढ़कर एक कलाकार नजर आने वाले हैं.
'स्पेशल ऑप्स 2' में केक मेनन के अलावा करण टैकर, विनय पाठक, मुजम्मिल इब्राहिम, मेहर विज, सैयामी खेर, ताहिर राज भसीन, प्रकाश राज भी दिखाई देंगे.
