JioHotstar की 7 सबसे खतरनाक वेब सीरीज, जिनकी कहानी देख डगमगा जाएगा दिमाग

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 10, 2025

आर्या

इस सीरीज में आपको सुष्मिता सेन का कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा.

क्रिमिनल जस्टिस

इस सीरीज की कहानी आपका माथा घुमा देगी.

स्पेशल ऑप्स

यह एक स्पाई थ्रिलर सीरीज है. इसकी कहानी आपको खूब पसंद आएगी.

काला

यह एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है.

आखिरी सच

इस वेब सीरीज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है.

दहन

जिओ हॉटस्टार पर मौजूद इस सीरीज का अंत आपको झकझोर कर रख देगा.

नवंबर स्टोरी

इस सीरीज में तमन्ना भाटिया का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है.

