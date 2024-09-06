खून-खराबे वाली इन क्राइम थ्रिलर फिल्मों के लिए हीरो ने ली तगड़ी फीस
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 06, 2024
रिपोर्ट्स की मानें तो थलापति विजय ने फिल्म 'गोट' के लिए 200 करोड़ रुपये फीस ली है।
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अल्लू अर्जुन ने फिल्म 'पुष्पा' के लिए 45- 50 करोड़ रुपये की फीस ली थी।
यश ने 'केजीएफ 2' के लिए 30 करोड़ रुपये फीस के साथ ही प्रॉफिट शेयर भी लिया था।
रिपोर्ट्स की मानें तो 'कल्कि 2898एडी' के लिए प्रभास ने 80 करोड़ रुपये की फीस ली है।
खबरों की मानें तो रणबीर कपूर ने 'ब्रह्मास्त्र' के लिए 25 से 30 करोड़ रुपये लिए थे।
शाहरुख खान ने 'जवान' के लिए 100 करोड़ रुपये फीस ली थी।
थलापति विजय ने 'लियो' के लिए 120 करोड़ रुपये फीस ली थी।
कमल हासन ने 'विक्रम' के लिए 150 करोड़ रुपये फीस ली थी।
विजय देवराकोंडा ने फिल्म 'लाइगर' के लिए 35 करोड़ रुपये फीस ली थी।
