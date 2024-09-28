दशहरा से पहले स्त्री 2 का मज़ा! इस दिन Prime Video पर करें स्ट्रीम

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 28, 2024

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' बॉक्स ऑफिस पर डेथ महीने बाद भी जमकर धमाल मचा रही है.

इस फिल्म ने अब तक 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है.

वहीं 'स्त्री 2' सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी.

दरअसल फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट सामने आई है.

'स्त्री 2' को दशहरा के मौके पर अमेजन प्राइम वीडियोज पर रिलीज किया जाएगा.

यह फिल्म 11 अक्टूबर को प्राइम वीडियोज पर रिलीज होगी.

ऐसे में अब आप ओटीटी पर ये फिल्म देख सकते हैं.

बता दें कि श्रद्धा कपूर की ये फिल्म भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है.

इस फिल्म में श्रद्धा कपूर ने एक छलावे का किरदार निभाया है.

