सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर दिखेगा 'स्त्री 2' का भौकाल, जानें कब होगी रिलीज
Pratibha Gaur
| Aug 18, 2024
राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी।
इस फिल्म ने 3 दिनों में ही 175 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
इस फिल्म का केलक्शन देख हर कोई हैरान है।
वहीं अब 'स्त्री 2' के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
दरअसल फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है।
रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म प्राइम वीडियोज पर रिलीज होगी।
खबरों में दावा किया जा रहा है कि 'स्त्री 2' 13 या फिर 14 सितंबर को रिलीज होगी।
हालांकि जिन्होंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है उनके लिए यह गोल्डन चांस है।
बता दें कि फिल्म 'स्त्री 2' में पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी भी लीड रोल में थे।
