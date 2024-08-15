'स्त्री 2' से पहले ओटीटी पर देख डालें श्रद्धा कपूर की ये टॉप 9 फिल्में
| Aug 15, 2024
'स्त्री' को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
2017 की फिल्म 'ओके जानू' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।
श्रद्धा की फिल्म 'हैदर' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप 'छिछोरे' एन्जॉय कर सकते हैं।
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'आशिकी 2' यूट्यूब पर अवेलेबल है।
'एक विलेन' फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है।
श्रद्धा की फिल्म 'साहो' नेटफ्लिक्स पर आप एन्जॉय कर सकते हैं।
2016 की फिल्म 'बागी' जी 5 पर उपलब्ध है।
