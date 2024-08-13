स्त्री 2 से पहले ओटीटी पर देखें ये 7 हॉरर कॉमेडी फिल्में
| Aug 13, 2024
'स्त्री' का सीक्वल 'स्त्री 2' अब 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है।
तो चलिए हम आपको स्त्री 2 से पहले 7 हॉरर कॉमेडी फिल्मों के नाम बताते हैं।
स्त्री का पहला पार्ट आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एन्जॉय कर सकते हैं।
राजकुमार राव की फिल्म 'रूही' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।
हॉरर कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है।
अक्षय कुमार की फिल्म 'भूल भुलैया' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 2' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत पुलिस' को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एन्जॉय कर सकते हैं।
