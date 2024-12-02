Superstar Suriya की 'कंगुवा' जल्द करेगी OTT पर Entry, जानिए कब और कहां होगी रिलीज
साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' 14 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी.
सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' को फैंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.
सूर्या इस फिल्म के जरिए दो साल बाद बड़े पर्दे पर नजर आएंगे.
इस फिल्म में सूर्या के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और बॉबी देओल भी नजर आए थे.
इस फिल्म में सूर्या दो अलग- अलग किरदारों को निभाते हुए दिखे थे.
सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' में टाइम ट्रैवल के बारे में भी दिखाया गया है.
फिल्म 'कंगुवा' में मेकर्स ने काफी अच्छा खासा पैसा लगाया है इसमें लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं.
सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' अब जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होगी.
फिल्म 'कंगुवा' अमेजन प्राइम वीडियो पर 13 दिसंबर से स्ट्रीम होने वाली है.
