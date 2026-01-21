OTT पर मिस ना करें सुशांत सिंह राजपूत की ये मूवीज
Jan 20, 2026
फिल्म 'छिछोरे' को बड़े पर्दे पर काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
फिल्म 'एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी' को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा सकता है. ये फिल्म महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक है.
फिल्म 'केदारनाथ' लोगों के बीच काफी चर्चा में रही थी. ये फिल्म जी5 पर देख सकते हैं.
सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
फिल्म 'पीके' को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं. फिल्म 'पीके' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'ड्राइव' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
फिल्म 'सोनचिरैया' को जी5 पर स्ट्रीम किया जा सकता है. सुशांत सिंह राजपूत की ये फिल्म आपका मनोरंजन करेगी.
