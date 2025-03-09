दिमाग के तार हिला देगी ये एक वेब सीरीज, हीरो नहीं हिरोइन ने खेला खूनी खेल
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 09, 2025
ओटीटी पर ढेर सारी वेब सीरीज है, जिसमें एक्शन, क्राइम और थ्रिलर भर-भरकर दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें ये तीनों चीज हैं लेकिन करती हीरोइन है.
Source:
Bollywoodlife.com
जियो डिज्नी पर वेब सीरीज आर्या के तीन सीजन आ चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस सीरीज में सुष्मिता सेना ने अपनी दमदार अदाकारी के साथ साथ खतरनाक एक्शन से हर किसी का ध्यान खींच लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
इस अकेली वेब सीरीज में सुष्मिता सेना अपराधियों की दुनिया में घूसती है और अपने पति की मौत का बदला लेती है.
Source:
Bollywoodlife.com
आर्या जिओ हॉटस्टार पर मौजूद ये सीरीज देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
वह दिमाग चलाने के साथ साथ बंदूक तक चलाती है और दुश्मनों को मौत के घाट उतार देती है.
Source:
Bollywoodlife.com
मजेदार बात यह है कि पति की मौत से पहले सीरीज में वह इस दुनिया से बुरी तरह नफरत करती थी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस सीरीज को आईएमडीबी पर 7.7 रेटिंग मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'नासूर बन गया था, काट कर हटा दिया..' Shweta Tiwari ने क्यों कर डाली थी ऐसी बात?
अगली वेब स्टोरी देखें.