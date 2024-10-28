दिवाली पर भूलकर भी न देखें ये 10 फिल्में, अच्छा खासा मूड हो जाएगा खराब

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 28, 2024

मर्डर मुबारक नेटफ्लिक्स की फिल्म है, जिसमें ढेर सारा क्राइम है.

कहानी शानदार फिल्म है, लेकिन दिवाली पर परिवार संग इसे न देखें.

तलवार असली घटना पर आधारित है. फिल्म दिवाली पर आपको मूड खराब कर देगी.

फॉरेंसिक भी मर्डर मिस्ट्री से भरी फिल्म है, जो दिवाली के लिए सही नहीं है.

रुस्तम भी इस लिस्ट में है, जिसमें मर्डर और कोर्टरूम ड्रामा है.

अंधाधुन आयुष्मान खुराना की फिल्म है, लेकिन फिल्म का क्राइम थ्रिलर आपका दिमाग खराब करेगा.

पोशम पा अच्छी फिल्म है, लेकिन दिवाली पर इस फिल्म को मत देखें.

चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट भी इसी लिस्ट में हैं.

हसीन दिलरुबा फिल्म आपको एंटरटेन करेगी, लेकिन दिवाली पर फैमिली संग नहीं देख पाएंगे.

