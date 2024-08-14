ओटीटी पर मौजूद इन फिल्मों में दिखाया गया है आतंक का खौफनाक चेहरा
Pratibha Gaur
| Aug 14, 2024
विक्की कौशल की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' को आप जी5 पर देख सकते हैं।
आलिया भट्ट की 'राजी' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
आमिर खान और काजोल की 'फना' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
अक्षय कुमार की फिल्म 'बेबी' को आप डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
अक्षय कुमर की फिल्म 'हॉलिडे' को आप जी5 पर देख सकते हैं।
सलमान खान और कटरीना कैफ की 'टाइगर' डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
अदा शर्मा की 'द केरल स्टोरी' को आप जी5 पर देख सकते हैं।
अक्षय कुमार की 'एयरलिफ्ट' को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं।
यामी गौतम की 'आर्टिकल 370' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'द अटैक्स' ऑफ 26/11 प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
