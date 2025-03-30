OTT Releases: अप्रैल के फर्स्ट वीक में एंटरटेन करने आ रहीं ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
| Mar 30, 2025
'अदृश्यम 2' सोनी लिव पर 4 अप्रैल को स्ट्रीम होगी.
'टेस्ट' नेटफ्लिक्स पर 4 अप्रैल को रिलीज होने वाली है.
'चमक: द कन्क्लूजन' 4 अप्रैल को सोनी लिव पर आने वाली है.
'किंग्स्टन' जी5 पर 4 अप्रैल को रिलीज होने वाली है.
'टच मी नॉट' जियो हॉटस्टार पर 4 अप्रैल को आएगी.
'द बॉन्ड्समैन' अमेजन प्राइम वीडियो पर 3 अप्रैल को रिलीज होगी.
'द डिवोर्स इंश्योरेंस' 31 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
