'थामा' के सामने इन 6 फिल्मों की चुनौती! दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस महायुद्ध

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2025

दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसमें सस्पेंस, हॉरर, रोमांस और कॉमेडी सबकुछ है.

Source: Bollywoodlife.com

सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जोड़ी की जो 'थामा' के साथ धमाल मचाने को तैयार है.

Source: Bollywoodlife.com

दूसरे नंबर पर है हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानीयत' भी दर्शकों का दिल जीतने आ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

17 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी 'के रैंप' एक यूथफुल रोमांटिक एंटरटेनर है जिसमें किरण अब्बावारम और युक्ति थरेजा की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है.

Source: Bollywoodlife.com

'डूड' इस साल की सबसे मच अवेटेड रोमांटिक एक्शन कॉमेडी है, जिसमें प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू की ये जोड़ी दर्शकों को खूब हंसाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

'सरदार 2' एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें कार्थी पिता-पुत्र दोनों किरदारों में नजर आएंगे. हालांकि, अभी इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं 'बाइसन' और 'डीजल' जैसी पैन इंडिया फिल्में पहले ही रिलीज होकर दर्शकों का ध्यान खींच चुकी हैं. दोनों ही दिवाली पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज दे रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Diwali 2025: दिवाली पर दिखना है पटाखा! मोनालिसा की तरह ट्राई करें रेड साड़ी, देखने वालों की नहीं हटेगी नजर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.