'थामा' के सामने इन 6 फिल्मों की चुनौती! दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस महायुद्ध
Sadhna Mishra
| Oct 18, 2025
दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसमें सस्पेंस, हॉरर, रोमांस और कॉमेडी सबकुछ है.
सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जोड़ी की जो 'थामा' के साथ धमाल मचाने को तैयार है.
दूसरे नंबर पर है हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानीयत' भी दर्शकों का दिल जीतने आ रही है.
17 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी 'के रैंप' एक यूथफुल रोमांटिक एंटरटेनर है जिसमें किरण अब्बावारम और युक्ति थरेजा की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है.
'डूड' इस साल की सबसे मच अवेटेड रोमांटिक एक्शन कॉमेडी है, जिसमें प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू की ये जोड़ी दर्शकों को खूब हंसाएगी.
'सरदार 2' एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें कार्थी पिता-पुत्र दोनों किरदारों में नजर आएंगे. हालांकि, अभी इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है.
वहीं 'बाइसन' और 'डीजल' जैसी पैन इंडिया फिल्में पहले ही रिलीज होकर दर्शकों का ध्यान खींच चुकी हैं. दोनों ही दिवाली पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज दे रही हैं.
