दिवाली की छुट्टियों में निपटाएं प्राइम वीडियो की ये बेस्ट फिल्में, वरना होगा पछतावा
Kavita
| Nov 02, 2024
फिल्म दंगल में हरियाणा के फोगाट परिवार की कहानी को दिखाया गया है.
फिल्म दृश्यम का दूसरा पार्ट भी प्राइम वीडियो पर है.
केजीएफ 2 भी आप प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हैं.
शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान भी इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है.
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की शानदार केमिस्ट्री है.
सरदार उधम सिंह में आपको विक्की कौशल की शानदार एक्टिंग देखने के लिए मिलेगी.
शेरशाह फिल्म आपको रोने के लिए मजबूर कर देगी.
फिल्म थप्पड़ में तापसी पन्नू की लाजवाब एक्टिंग ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया.
फिल्म वॉर में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बीच भयंकर टकराव देखने के लिए मिला है.
