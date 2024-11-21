रोंगटे खड़े कर देगा इन 10 फिल्मों का क्लाइमैक्स, देखने पर बन जाएगा वीकेंड
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 21, 2024
काजोल की गुप्त 1997 में बनी. ये फिल्म उस साल में काफी चर्चा में रही.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन की फ्रेडी साइको इंसान की कहानी है.
Source:
Bollywoodlife.com
दृश्यम की कहानी लोगों का दिमाग घूमा देती है.
Source:
Bollywoodlife.com
गुमराह में आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होता है, लेकिन ये सीक्रेट आखिरी सीन में खुलता है.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा अली खान की गैसलाइट आपको बेहद पसंद आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
तलाश आमिर खान की फिल्म है, जिसके आखिरी सीन ने रोंगटे खड़ कर दिए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
केजीएफ 2 का क्लाइमैक्स भी धांसू है. फैंस के बीच सवाल है कि रॉकी भाई जिंदा है या नहीं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म पुष्पा का क्लाइमैक्स फिल्म की आगे की कहानी ही बदल देता है. अब पार्ट 2 में बवाल होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक कॉलिंग कार्तिक की कहानी भी अच्छी है और इसका आखिरी सीन दिमाग घूमा देता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमेजन प्राइम की फिल्म कहानी का आखिरी सीन आपको हैरान कर देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: धनुष से झगड़े के बीच नयनतारा को मिला शाहरुख खान और राम चरण का सपोर्ट
अगली वेब स्टोरी देखें.