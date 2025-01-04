Pataal Lok 2 की रिलीज डेट अनाउंस होने के बाद इन वेब सीरीज पर हैं लोगों की निगाहें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 04, 2025
वेब सीरीज 'पाताल लोक 2' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
17 जनवरी से वेब सीरीज 'पाताल लोक 2' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'पाताल लोक 2' के बाद इन वेब सीरीज का इंतजार किया जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' की रिलीज डेट का फैंस इंतजार कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'आश्रम 4' की रिलीज डेट पर लोगों की निगाहें लगी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'पंचायत 4' के लिए लोग काफी उत्साहित हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर 2' के देखने को लिए लोग उतावले हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम 3' का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: क्या Varun Dhawan की वजह से नहीं मिला था इस एक्टर को एक बड़े Production house में काम?
अगली वेब स्टोरी देखें.