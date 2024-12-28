The Family Man 3 को लेकर आया ये बड़ा अपडेट, फैंस हो जाएंगे खुश
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 28, 2024
मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के दो पार्ट ने लोगों का काफी मनोरंजन किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस वेब सीरीज के तीसरे पार्ट यानी 'द फैमिली मैन 3' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज बाजपेयी ने वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर बताया है कि वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' की शूटिंग खत्म हो गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज बाजपेयी ने पोस्ट में लिखा है, 'थोड़ा इंतजार और.' हालांकि, वेब सीरीज की रिलीज डेट नहीं बताई है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' को लेकर आए अपडेट से मनोज बाजपेयी के फैंस खुश हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस को उम्मीद है कि साल 2025 में जल्द ही 'द फैमिली मैन 3' रिलीज की जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी का रोल किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Rashmika Mandanna नहीं बल्कि इस दीवा ने दी थीं ये 10 सुपरहिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर की थी तगड़ी कमाई
अगली वेब स्टोरी देखें.