The Family Man 3 को लेकर आया ये बड़ा अपडेट, फैंस हो जाएंगे खुश

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 28, 2024

मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के दो पार्ट ने लोगों का काफी मनोरंजन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

इस वेब सीरीज के तीसरे पार्ट यानी 'द फैमिली मैन 3' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

मनोज बाजपेयी ने वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

मनोज बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर बताया है कि वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' की शूटिंग खत्म हो गई है.

Source: Bollywoodlife.com

मनोज बाजपेयी ने पोस्ट में लिखा है, 'थोड़ा इंतजार और.' हालांकि, वेब सीरीज की रिलीज डेट नहीं बताई है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' को लेकर आए अपडेट से मनोज बाजपेयी के फैंस खुश हो गए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस को उम्मीद है कि साल 2025 में जल्द ही 'द फैमिली मैन 3' रिलीज की जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

इस वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी का रोल किया है.

Source: Bollywoodlife.com

