ओटीटी पर मौजूद वीकेंड में निपटा डालें ये थ्रिलर फिल्में, क्लाइमैक्स देख पकड़ लेंगे माथा

ओटीटी पर मौजूद वीकेंड में निपटा डालें ये थ्रिलर फिल्में, क्लाइमैक्स देख पकड़ लेंगे माथा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 28, 2025
‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. यह बेहद शानदार फिल्म है.
‘द गुड नर्स’ फिल्म में एक नर्स की कहानी दिखाई गई है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘कैदी’ फिल्म में जबरदस्त कहानी को दिखाया गया है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘फैक्चर्ड’ का आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसकी कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी.
‘टू कैच ए किलर’ फिल्म का क्लाइमैक्स आपको हैरान कर देगा. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘सेवन’ फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसमें जासूस और सीरियल किलर की कहानी है.
‘द परफेक्शन’ का आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसकी स्टोरी भी एकदम शानदार है.
‘ए सिंपल फेवर’ में भी जबरदस्त कहानी को दिखाया गया है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
