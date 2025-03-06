लाइफ में एक बार जरूर देख डालें ये 8 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, 5वीं वाली हिला देगी...
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 06, 2025
ओटीटी पर ढेर सारी फिल्में हैं, जो सस्पेंस और थ्रिलर से भरी है.
Source:
Bollywoodlife.com
आयुष्मान खुराना की फिल्म अंधाधुंध की कहानी आपको हैरान कर देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
भक्षक नेटफ्लिक्स की शानदार फिल्म है, जिसमें भयंकर क्राइम और सस्पेंस है.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की फिल्म इरुल आपको सीट से उठने नहीं देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
जाने जान करीना कपूर की फिल्म है, जिसे काफी पसंद किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
जी 5 की फिल्म रमन राघव 2.0 का सस्पेंस भी आपके रोंगटे खड़े कर देगा. कहानी में जबरदस्त थ्रिलर है.
Source:
Bollywoodlife.com
द गर्ल ऑन द ट्रेन भी शानदार फिल्म है, जो नेटफ्लिक्स पर है.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉटस्टार की फिल्म द अटैक ऑफ 26/11 की कहानी आपके दिमाग को हिला देगी. फिल्म सच्ची घटना पर है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करती फिल्म The Kashmir Files देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 22 साल की Anushka Sen ने दिखाया ऐसा टशन, हिल जाएंगी Avneet Kaur
अगली वेब स्टोरी देखें.