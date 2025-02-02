Ott Release This Week: फरवरी के फर्स्ट वीक एंटरटेन करेंगी ये सीरीज और मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 02, 2025
'द मेहता बॉयज' अमेजन प्राइम वीडियो पर 7 फरवरी से आने वाली है.
'बड़ा नाम करेंगे' 7 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज होगी.
सान्या मल्होत्रा और कंवलजीत सिंह की 'मिसेज' 7 फरवरी से जी5 पर आएगी.
'अनुजा' को 5 फरवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे.
'कोबाली' को 4 फरवरी से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे.
'मद्रासकरण' ओटीटी प्लेटफॉर्म अहा पर 7 फरवरी को आएगी.
'न्यूटोपिया' 7 फरवरी से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है.
'एप्पल साइडर विनेगर' नेटफ्लिक्स पर 6 फरवरी से दस्तक देने वाली है.
