The Night Manager समेत इन 7 वेब सीरीज में Sobhita Dhulipala ने दिखाया था अपनी एक्टिंग का दम, OTT पर हैं Available
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 06, 2024
पैन इंडिया स्टार शोभिता धुलिपाला ने कई फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है.
शोभिता धुलिपाला ने इन 7 फिल्म और वेब सीरीज में पॉवर पैक्ड परफॉर्मेंस दी थी.
वेब सीरीज 'द नाइट मैनेजर' में शोभिता धुलिपाला ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी. यह डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
'बार्ड ऑफ ब्लड' में शोभिता धुलिपाला एक्टर जयदीप अहलावत और इमरान हाशमी के साथ नजर आई थीं इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
अमेजन प्राइम वीडियो पर 'मेड इन हेवन' खूब पॉपुलर हुआ था इसमें शोभिता ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से फैंस का दिल जीत लिया था.
फिल्म 'पोन्नियन सेलवन' में ऐश्वर्या राय के साथ शोभिता धुलिपाला ने स्क्रीन शेयर की थी. इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.
नेटफ्लिक्स की पेशकश फिल्म 'मेजर' में शोभिता धुलिपाला ने कमाल की एक्टिंग की थी.
तमिल थ्रिलर फिल्म 'गुड़चारी' में शोभिता धुलिपाला ने अपनी धांसू एक्टिंग से सबके होश उड़ा दिए थे.
रियल लाइफ बेस्ड फिल्म 'कुरूप' को फैंस ने खूब पसंद किया था शोभिता धुलिपाला इसमें दुलकर सलमान के साथ दिखी थीं.
