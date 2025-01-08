कोरियन ड्रामा The Phone Rings की ये जोड़ी इंटरनेट पर हुई वायरल, फैंस ने Dating को लेकर उठाया सवाल

Jan 08, 2025

इन दिनों ओटीटी पर कोरियन ड्रामा खूब धमाल मचा रहे हैं.

इन दिनों नेटफ्लिक्स पर कोरियन ड्रामा 'द फोन रिंग्स' काफी पॅापुलर हो रहा है.

इस ड्रामा में मैन लीड के रूप में एक्टर यू योन सेक ने दमदार परफॅार्मेंस दी है.

वहीं एक्शन से भरपूर इस कोरियन ड्रामा में एक्ट्रेस चाए सू बिन ने कमाल की एक्टिंग की है.

इस कोरियन ड्रामा में दोनों स्टार्स ने बेहतरीन परफॅार्मेंस दी है.

कोरियन ड्रामा 'द फोन रिंग्स' में एक्टर यू योन सेक और चाए सू बिन की केमेस्ट्री ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है.

दरअसल, दोनों स्टार्स की केमेस्ट्री को देखकर फैंस ने उनकी डेटिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

हालांकि दोनों स्टार्स ने अभी इस वायरल न्यूज को लेकर किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया है.

