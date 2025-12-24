क्रिसमस की रात को यादगार बना देंगी ये 5 जादुई फिल्में, OTT पर हिंदी में हैं उपलब्ध
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 24, 2025
क्रिसमस सिर्फ केक और सांता का नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए सुकून भरे पलों का नाम है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप भी इस साल भीड़भाड़ से दूर रजाई में दुबक कर कुछ बेहतरीन देखना चाहते हैं, तो ये 5 फिल्में आपके लिए बेस्ट हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'द पोलर एक्सप्रेस' जो एक छोटे बच्चे के यादगार सफर की कहानी को दिखाता है. यह जीओहॉटस्टार और प्राइम पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
दूसरी फिल्म है 'क्लाउज', जिसमें एक आलसी पोस्टमैन जेस्पर और एक अकेले खिलौना बनाने वाले क्लॉस के बीच की कहानी दिखाई गई है. यह नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
तीसरी फिल्म 'एल्फ' है, जो एक क्रिसमस कॉमेडी फिल्म है. यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे बौनों ने बड़ा किया है. यह प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
चौथी फिल्म 'होम अलोन' है, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है, जिसे उसका परिवार गलती से घर में छोड़कर छुट्टियों पर चला जाता है. यह जीओहॉटस्टर पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
पांचवी फिल्म 'द क्रिसमस क्रॉनिकल्स' है, जिसमें दो भाई-बहनों और सांता के बीच की कहानी को दिखाया गया है. यह नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: क्रिसमस पार्टी में अपने फेवरेट वन को दें ये गिफ्ट्स, खुशी से झूम उठेंगे लोग
अगली वेब स्टोरी देखें.