OTT Release This Week: इस वीक एंटरटेन करेंगी ये वेब सीरीज-मूवीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 04, 2025

ओटीटी पर हर सप्ताह कोई ना कोई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होती है.

Source: Bollywoodlife.com

5 मई से 11 मई तक कई मूवीज और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आइए जानते हैं कि इस सप्ताह कौन सी मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होंगी.

Source: Bollywoodlife.com

'द रॉयल्स' 9 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'ग्राम चिकित्सालय' अमेजन प्राइम वीडियो पर 9 मई को आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

'गुड बैड अग्ली' नेटफ्लिक्स पर 8 मई से देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'अक्कड़ा अम्मयी इक्कदा अब्बायी' ईटीवी विन पर 8 मई को स्ट्रीम होगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: हर्षद चोपड़ा संग साउथ इंडियन बनकर रोमांस करेंगी शिवांगी जोशी, तस्वीरों में दिखा...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.