OTT Release This Week: इस वीक एंटरटेन करेंगी ये वेब सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 04, 2025
ओटीटी पर हर सप्ताह कोई ना कोई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
5 मई से 11 मई तक कई मूवीज और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आइए जानते हैं कि इस सप्ताह कौन सी मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'द रॉयल्स' 9 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'ग्राम चिकित्सालय' अमेजन प्राइम वीडियो पर 9 मई को आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'गुड बैड अग्ली' नेटफ्लिक्स पर 8 मई से देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'अक्कड़ा अम्मयी इक्कदा अब्बायी' ईटीवी विन पर 8 मई को स्ट्रीम होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हर्षद चोपड़ा संग साउथ इंडियन बनकर रोमांस करेंगी शिवांगी जोशी, तस्वीरों में दिखा...
अगली वेब स्टोरी देखें.