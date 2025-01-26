OTT Release This Week: जनवरी के लास्ट वीक में आएंगी ये सीरीज और मूवीज, देखें लिस्ट
Shashikant Mishra
| Jan 26, 2025
'द स्टोरीटेलर' हॉटस्टार पर 28 जनवरी से आएगी. इसमें परेश रावल और आदिल हुसैन जैसे स्टार्स दिखाई देंगे.
साउथ मूवी 'आइडेंटिटी' 30 जनवरी को जी5 पर रिलीज होने जा रही है.
हॉटस्टार पर 'द सीक्रेट ऑफ द शिलेडर्स' 31 जनवरी को रिलीज होगी. इसमें राजीव खंडेलवाल, आशीष विद्यार्थी और अन्य स्टार्स नजर आएंगे.
शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' सोनी लिव 27 जनवरी से दस्तक देने वाला है. इसमें तमाम स्टार्स नजर आएंगे.
नेटफ्लिक्स पर 30 जनवरी से 'द रिक्रूट सीजन 2' दस्तक देने वाला है.
'मो सीजन 2' 30 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है.
29 जनवरी से 'माइथिक क्वेस्ट सीजन 4' एप्पल टीवी पर आने वाला है.
