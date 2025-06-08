OTT Release This Week: जून के दूसरे सप्ताह में आएंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
| Jun 08, 2025
रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' 12 जून से अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगा.
फिल्म 'शुभम' 13 जून से नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है.
वेब सीरीज 'राणा नायडू सीजन 2' नेटफ्लिक्स पर 13 जून से स्ट्रीम कर सकते हैं.
फिल्म 'चीयर्स टू लाइफ' नेटफ्लिक्स पर 11 जून से आने वाली है.
ड्रामा 'फ्लैट गर्ल्स' 12 जून से नेटफ्लिक्स पर एंटरटेन करने वाला है.
डॉक्यूमेंट्री 'टाइटन: द ओशनगेट डिजास्टर' नेटफ्लिक्स पर 11 जून से आने वाली है.
डॉक्यूमेंट्री 'ट्रेनव्रेक: द एस्ट्रोवर्ल्ड ट्रेजडी' 10 जून से नेटफ्लिक्स पर आएगी.
