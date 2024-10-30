नवंबर के शुरुआती हफ्ते में होगा ओटीटी पर बड़ा धमाका, देखना न भूलें ये 5 बड़ी फिल्में
Bollywood Staff
| Oct 30, 2024
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग की थी.
सुपरस्टार रजनीकांत और बिग बी की फिल्म 'वेट्टैयन' ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 7 नवंबर से देखने को मिलेगी.
तेलुगु ड्रामा फिल्म 'देवरा' में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है.
जाह्नवी कपूर भी फिल्म 'देवरा' का हिस्सा है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 8 नवंबर से स्ट्रीम करेगी.
'सीटाडेल हनी बन्नी' प्राइम वीडियो पर 7 नवंबर को रिलीज होगी.
इस फिल्म में वरुण धवन और सामंथा रूथ प्रभु धमाकेदार एक्शन करते नजर आएंगे.
फिल्म 'मिथ्या : द डार्क चैप्टर' दो बहनों की कहानी है जो आपस में एक दूसरे से बदले की भावना रखती हैं.
हुमा कुरैशी की फिल्म 'मिथ्या : द डार्क चैप्टर' का सीजन 2 नवंबर 1 को zee 5 पर रिलीज होगा.
हिंदी ड्रामा फिल्म 'विजय 69' नेटफ्लिक्स पर 8 नवंबर को रिलीज होगी.
इस फिल्म में अनुपम खेर, चंकी पांडे और मिहीर आहूजा ट्रायथलॉन कॉन्टेस्ट में भाग लेते नजर आएंगे
