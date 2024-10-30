नवंबर के शुरुआती हफ्ते में होगा ओटीटी पर बड़ा धमाका, देखना न भूलें ये 5 बड़ी फिल्में

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2024

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग की थी.

Source: Bollywoodlife.com

सुपरस्टार रजनीकांत और बिग बी की फिल्म 'वेट्टैयन' ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 7 नवंबर से देखने को मिलेगी.

Source: Bollywoodlife.com

तेलुगु ड्रामा फिल्म 'देवरा' में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है.

Source: Bollywoodlife.com

जाह्नवी कपूर भी फिल्म 'देवरा' का हिस्सा है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 8 नवंबर से स्ट्रीम करेगी.

Source: Bollywoodlife.com

'सीटाडेल हनी बन्नी' प्राइम वीडियो पर 7 नवंबर को रिलीज होगी.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में वरुण धवन और सामंथा रूथ प्रभु धमाकेदार एक्शन करते नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'मिथ्या : द डार्क चैप्टर' दो बहनों की कहानी है जो आपस में एक दूसरे से बदले की भावना रखती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हुमा कुरैशी की फिल्म 'मिथ्या : द डार्क चैप्टर' का सीजन 2 नवंबर 1 को zee 5 पर रिलीज होगा.

Source: Bollywoodlife.com

हिंदी ड्रामा फिल्म 'विजय 69' नेटफ्लिक्स पर 8 नवंबर को रिलीज होगी.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में अनुपम खेर, चंकी पांडे और मिहीर आहूजा ट्रायथलॉन कॉन्टेस्ट में भाग लेते नजर आएंगे

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में मिलेंगी ये थ्रिलर फिल्में, भरा पड़ा है सस्पेंस

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.