कॉमेडी क्राइम और थ्रिल का गजब कॉम्बिनेशन हैं ये 7 फिल्में, ओटीटी पर करें एंजॉय

इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. यह एक कमाल की कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी एक सूटकेस के इर्ज गिर्द घूमती है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में सैफ अली खान, फरदीन खान, आफताब शिवदसानी, सोनाली बेंद्रे और ट्विंकल खन्ना जैसे स्टार्स शामिल हैं. इस फिल्म की कॉमेडी आपको खूब हंसाने वाली है. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये फिल्म रोबोटिक्स इंजीनियर के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है. फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलती है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं. इसमें शाहिद कपूर, अनुष्का शर्मा, वीर दास, मेयांग छांग शामिल हैं. इस फिल्म की कहानी बड़ी दिलचस्प है.Source: Bollywoodlife.com
अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी स्टारर यह सुपरहिट फिल्म आपको खूब एंटरटेन करने वाली है.Source: Bollywoodlife.com
हाल ही में इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म में एक मंत्री के दो खोए हुए कटहल की तलाश होती है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख की शानदार जोड़ी शामिल हैं. आपको इस फिल्म में कमाल का ट्विस्ट देखने को मिलता है. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
