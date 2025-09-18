कॉमेडी क्राइम और थ्रिल का गजब कॉम्बिनेशन हैं ये 7 फिल्में, ओटीटी पर करें एंजॉय

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2025

लूटकेस

इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. यह एक कमाल की कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी एक सूटकेस के इर्ज गिर्द घूमती है.

लव के लिए कुछ भी करेगा

इस फिल्म में सैफ अली खान, फरदीन खान, आफताब शिवदसानी, सोनाली बेंद्रे और ट्विंकल खन्ना जैसे स्टार्स शामिल हैं. इस फिल्म की कॉमेडी आपको खूब हंसाने वाली है. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.

मोनिका ओ माय डार्लिंग

नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये फिल्म रोबोटिक्स इंजीनियर के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है. फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलती है.

बदमाश कंपनी

इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं. इसमें शाहिद कपूर, अनुष्का शर्मा, वीर दास, मेयांग छांग शामिल हैं. इस फिल्म की कहानी बड़ी दिलचस्प है.

बंटी और बबली

अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी स्टारर यह सुपरहिट फिल्म आपको खूब एंटरटेन करने वाली है.

कटहल

हाल ही में इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म में एक मंत्री के दो खोए हुए कटहल की तलाश होती है.

ब्लफमास्टर

इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख की शानदार जोड़ी शामिल हैं. आपको इस फिल्म में कमाल का ट्विस्ट देखने को मिलता है. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.

