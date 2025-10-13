इन 7 झन्नाटेदार साउथ सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की कहानी देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Oct 13, 2025

Marco

साल 2024 में आई यह एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Thalavan

इस फिल्म का सस्पेंस देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ये भी आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी.

Turbo

यह एक जबरदस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें आपको प्यार और धोखे की कहानी देखने को मिलेगी. ये फिल्म आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी.

Pani

यह एक जबरदस्त साउथ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी सोनी लिव पर मिल जाएगी.

Pravinkoodu Shappu

इसे भी आप सोनी लिव पर देख सकते हैं. यह एक धांसू क्राइम इन्वेस्टीगेशन फिल्म है.

Bougainvillea

इस फिल्म की कहानी आपका दिमाग घुमा देगी. यह फिल्म भी आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी.

Rekhachithram

इस फिल्म की कहानी आपके दिमाग खोल देगी. इसकी कहानी आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी.

