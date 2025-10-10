Suspense Thriller: रोंगटे खड़े कर देंगी ये 7 फिल्में, देखकर चकरा जाएगा सिर

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Oct 10, 2025

तलाश

आमिर खान, करीना कपूर हुए रानी मुखर्जी स्टारर इस फिल्म की कहानी देखकर आप हैरान रह जाएंगे. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तलवार

साल 2015 में आई इस फिल्म की कहानी आपको झकझोरकर रख देगी. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दृश्यम

इस क्राइम थ्रिलर फिल्म का सस्पेंस देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कहानी

साल 2012 में आई विद्या बालन की ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

बदला

यह एक धांसू क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इसकी कहानी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

इत्तेफाक

यह एक कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है. ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

वजीर

ये फिल्म भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: गीता बसरा के करवा चौथ लुक पर 'क्लीन बोल्ड' हो जाएंगे हरभजन सिंह

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.