Special Ops से कई गुना बेहतर हैं ये 7 वेब सीरीज, अभी करें स्ट्रीम

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 24, 2025

स्पेशल ऑप्स कमाल की वेब सीरीज है. आज हम आपको कुछ ऐसी वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं.

काला

वेब सीरीज काला की कहानी मनी लॉन्ड्रिंग पर आधारित है.

आर्या

सुष्मिता सेन स्टारर इस वेब सीरीज को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

द नवंबर स्टोरी

इस सीरीज की कहानी बेहद खतरनाक है. इसमें तमन्ना भाटिया ने बड़ा ही शानदार किरदार निभाया है.

क्रिमिनल जस्टिस

जियो हॉटस्टार पर मौजूद इस सीरीज की कहानी लजवाब है.

आखिरी सच

इस सीरीज की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है.

दहन

इस वेब सीरीज की कहानी आप आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

