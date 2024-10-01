ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाती हैं ये 8 बैन फिल्में

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 01, 2024

ओटीटी पर ऐसी कई फिल्में हैं जो थिएटर में बैन हो चुकी हैं.

साल 2004 में रिलीज हुई ब्लैक फ्रायडे हॉटस्टार पर आसानी से मिल जाएगी.

किस्सा कुर्सी का फिल्म की कहानी इमरजेंसी पर बनी है, जो यूट्यूब पर मौजूद है.

फिल्म पांच भी यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है

वॉटर साल 2005 में आई थी, जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

द पेंटेड हाउस में बहुत सारे एडल्ट सीन्स हैं, जो यूट्यूब पर देख सकते हैं.

फायर भारत में बैन है लेकिन ये फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है.

बैन फिल्म अनफ्रीडम लोग नेटफ्लिक्स पर काफी ज्यादा देखते हैं.

