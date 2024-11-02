इस वीकेंड भाई संग जरूर देखें ये 9 फिल्में, पहले से गहरा हो जाएगा रिश्ता
Kavita
| Nov 02, 2024
फिल्म दिल धड़कने दो में प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह भाई-बहन है, जिसका रिश्ता काफी सुंदर है.
फिजा फिल्म में करिश्मा कपूर ने ऋतिक रोशन की बहन का रोल निभाया है.
फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में भी भाई-बहन की बेस्ट जोड़ी दिखाई है.
हम साथ साथ है में तीन भाईयों के बीच एक बहन है, जिसे फैमिली का भरकर प्यार मिलता है.
फिल्म इकबाल में एक बहन अपने भाई की सफलता का सबसे बड़ा कारण होती है.
फिल्म रक्षाबंधन में अक्षय कुमार ने चार बहनों के भाई का रोल निभाया है.
फिल्म सरबजीत में ऐश्वर्या राय अपने भाई की रिहाई के लिए आखिर तक लड़ती हैं.
फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंग का उनकी बहन संग अटूट रिश्ता दिखाया गया है.
जिगरा में आलिया भट्ट अपने भाई को रिहा करवाने के लिए एक्शन करती हैं.
