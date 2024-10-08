थिएटर में हुईं फ्लॉप, ओटीटी पर इन फिल्मों की हुई छप्पड़फाड़ कमाई

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

लाल सिंह चड्ढा थिएटर में फ्लॉप होने के बाद ओटीटी पर हिट हुई थी

सोनचिड़िया सुशांत सिंह राजपूत की अच्छी फिल्मों में से एक है, जो फ्लॉप रही थी.

रणवीर सिंह की 83 भी थिएटर में फ्लॉप हो गई थी और ओटीटी पर छाई थी.

आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की फिल्म है, जो ओटीटी पर ही हिट हुई थी.

तुम्बाड ओटीटी पर भयंकर हिट होने के बाद फिर से थिएटर में रिलीज हुई.

बुलबुल थिएटर में फ्लॉप होने के बाद ओटीटी पर पसंद की गई थी.

लूडो भी इस लिस्ट में शामिल है, फिल्म को थिएटर में दर्शक नहीं मिले थे.

अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम आते ही ओटीटी पर छा गई थी.

जर्सी अच्छी कहानी के बाद भी फ्लॉप हो गई थी. ये फिल्म ओटीटी पर चली.

