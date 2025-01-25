Suspense Thriller: 440 वॉल्ट के झटके से भी तगड़ा है इन 9 मूवीज का सस्पेंस, देखें लिस्ट

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 25, 2025

श्वेता बसु प्रसाद की फिल्म 'गुनहगार' देखकर आपको शॉक लगेगा, यह मूवी जी5 पर मौजूद हैं.

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'साइलेंस 2' जी5 पर मौजूद है.

दुल्कर सलमान और सनी देओल की 'चुप' को भी आप जी5 पर देख सकते हैं.

'ऑपरेशन जावा' फिल्म भी जी5 पर मौजूद है, जिसमें सस्पेंस के साथ-साथ जबरदस्त थ्रिलर भी मौजूद हैं.

'नाइट ड्राइव' फिल्म का हिंदी डब वर्जन आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'कोल्ड केस' फिल्म आपको अहा ऐप पर मिल जाएगी. फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा.

'फ्रैक्चर्ड' फिल्म को आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

करीना कपूर की 'जाने जान' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'द स्ट्रेंजर' फिल्म का हिंदी डब वर्जन आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

